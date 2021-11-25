5 ay içinde 12 cami ve Kur'an kursundan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 5 ay içerisinde 12 farklı cami ve Kur'an kursundan hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 ay içerisinde 12 farklı cami ve Kur'an kursundan hırsızlık yapan M.E.U., İ.E.Ç. ve A.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 3 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.