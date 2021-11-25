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Özbaldöktü: "Ailemizin baş tacı kadınlarımız için şiddetsiz bir dünya istiyoruz"

İHA

Özbaldöktü: "Ailemizin baş tacı kadınlarımız için şiddetsiz bir dünya istiyoruz"

Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Kadın Komite Başkanı Esra Özbaldöktü; 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Ailemizin baş tacı kadınlar için şiddetsiz bir dünya diliyoruz" dedi.

Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Kadın Komite Başkanı Esra Özbaldöktü, şube binasında Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı'na bağlı sendika Kadın Komite Başkanları ve üyelerinin de katılımı ile 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Burada konuşan Esra Özbaldöktü, "Bizler, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlara destek olmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Edirne’den Kars’a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'şiddetsiz bir dünya' sloganımızla; yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu şiddetle mücadeleye davet ediyoruz. Hizmetİş olarak; zamandan bağımsız kalmamız mümkün olamaz. Artık kuşak değişikliklerinin örgütlülüğümüz içinde de yer bulduğu dönemde, üyelerimiz içinde önce Y, zamanla da Z kuşağı çoğunluğu artmaktadır. Bu bağlamda teşkilatımızın ve personellerimizin işaile dengesini korumak amacıyla uzmanlarımızla destek veriyoruz. Biz teşkilatımızı, mensuplarımızı, üyelerimizi ve onların ailelerini büyük Hizmetİş ailesi olarak tanımlıyor, şiddete karşı kadın erkek fark etmeksizin dik duruşumuzu gösteriyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, dini inançlarına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekûn mücadele içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Özbaldöktü, "Türkiye’de 2019’da son 12 ayda 422 kadın, 2020’de son 12 ayda 410 kadın,2021’de son 11 ayda 310 kadın maruz kaldığı şiddet sebebiyle hayatını kaybetti. Türkiye; Uluslararası Çalışma Örgütünün işyerlerinde şiddet ve tacizin önlenmesini amaçlayan 190 sayılı sözleşmenin kabulünde öncülük etmelidir. Sözleşmeye öncülük etmek sadece Hükümetin değil; tüm işverenler ve sendikalarında görevi olmalıdır. Kadın toplumun duruşudur. Sessiz çığlıkları tek ses olarak dünya üzerindeki kadın şiddetine 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştürmeliyiz. Konfederasyonumuz ve sendikalarımızla, Diyarbakır annelerinin mücadelesini, evlatlarına kavuşana kadar uluslararası sendika hareketine seslerini duyurmaya çalışıyor ve desteğimizi bir kez daha buradan yineliyoruz. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselen duyduğumuz 'yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. 'Kadın toplumun parçasıdır' hareketi karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Bizler bugün yine şiddetleri kınıyor, kadın toplumdur, kadın ailedir, kadın tamamlayandır diyoruz. Ailemizin baş tacı kadınlarımız için şiddetsiz bir dünya istiyoruz diliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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