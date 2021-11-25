İnşaat şantiyesinde şüpheli ölüm İnşaat bekçisi şantiyede ölü bulundu

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaat bekçisi çalıştığı şantiyede ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Sönmez Sokak üzerinde bulunan inşaat şantiyesinde meydana gelen olayda işçiler, inşaat bekçisi Kemal A.'nın (60) yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Kemal A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kemal A.'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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