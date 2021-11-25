Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2’nci uygulama etabında 560 bağımsız bölüm yıkıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vizyon projelerinden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2’nci uygulama etabında 42 bin metrekarelik alanda 83 adet binada 560 bağımsız bölümün yıkımının tamamlandığını söyledi. Büyükkılıç, 3’üncü etap değerleme çalışmalarının tamamlandığını, projelendirme çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları ile ilgili açıklamalarda Başkan Büyükkılıç, şehrin merkezindeki Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade ederek, 3’üncü etapta da ilerleme kaydettiklerini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, deprem yönetmeliğine uygunluğu olmayan 1950’li, 60’lı ve 70’li yıllarda yapılmış, ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapıların temizlendiğini belirterek, “Toplam 86 binada 569 bağımsız bölümün yıkımı, tek seferde belediyemizce ihale edilmiş olup, ilimizde bu konuda yapılan en büyük ihale ve yıkım çalışmasıdır. Yıkım çalışmaları güvenlik önlemleri altında tamamlanmıştır” dedi. Büyükkılıç, 3’üncü uygulama etabında ise uzlaşmaya esas gayrimenkul değerleme çalışmalarının tamamlandığı ve projelendirme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi;

“Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3’üncü uygulama etabın yaklaşık 4,8 hektar büyüklüğünde bir alan olup, kuzeyinde Oğuz Caddesi, batısında Yıldırım Caddesi, güneyinde Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi doğusunda ise Açık Sokak ile çevrelenmiştir. 48 bin metrekarelik 3’üncü uygulama etabında 76 adet binada, 535 adet konut, 80 adet işyeri olmak üzere toplam 615 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bu yapıların yaklaşık inşaat alanı 58 bin metrekaredir. 3’üncü uygulama etabı içerisinde bulunan bağımsız bölümlerin uzlaşmaya esas çalışmaları devam etmektedir.”

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