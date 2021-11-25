Beyaza bürünen Erciyes’te kar kalınlığı 10 santim oldu

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Türkiye’nin 5'inci en yüksek, İç Anadolu’nun ise en yüksek dağı olan ve kış turizminde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Erciyes Dağı’nda kar yağışı etkili oldu. Yağışla beraber, 2 bin 200 metre yüksekliğe kadar kar kalınlığı yer yer 10 santimi buldu.

Kar yağışının ardından havadan görüntülenen Erciyes, kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.