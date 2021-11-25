İnşaat bekçisi şantiyede ölü bulundu

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de inşaat bekçisi Kemal Altuntaş (60), şantiye alanında ölü bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Zembil Sokak´ta inşaat alanında meydana geldi. İnşaat işçileri, bekçilik yapan Kemal Altuntaş'ı yerinde bulamayınca çevreye baktı. Altuntaş´ı şantiye alanında hareketsiz yattığını gören işçiler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Altuntaş´ın öldüğünü belirledi. Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Altuntaş'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-11-25 16:02:13



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