Çocuğa cinsel istismardan 37 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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İlyas KAPLANHarun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aranan, hakkında kesinleşmiş 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan Behçet F. (54), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan Behçet F.'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi´ndeki bir evde saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan Behçet F., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN-Harun Reşit SERBEST

2021-11-25 17:11:27



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