Kayseri'de 27 bin 680 kadın KADES'i kullanıyor Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Cüneyd Özdemir: "Necip bir milletin evlatları olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız"

Kadın ve Demokrasi Derneği Kayseri İl Temsilciliği'nin 'Sevgi ile şiddet yan yana gelmez' kampanyasının tanıtım programına katılan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Cüneyd Özdemir, Kayseri'de 27 bin 680 kadının Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) kullandığını söyleyerek, "Necip bir milletin evlatları olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız" dedi.

Kampanyanın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Cüneyd Özdemir, Kayseri'de 27 bin 680 kadının KADES'i kullandığını söyleyerek, "Öncelikli sloganımız şiddete sıfır toleranstır. Necip bir milletin evlatları olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadına şiddet deyince orada gerçekten defalarca düşünmek gerekiyor. Çünkü insanlığa karşı bir ihanet olarak görüyorum. İlimizde de bu kapsamda farkındalık eğitimleri devam ediyor. 16 ilçemizde kaymakamlıklarımız bünyesinde her türlü ortamda bu tür eğitimleri vermeye devam ediyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta zorla evlilik, finansal okur yazarlık ve kadınların ekonomik olarak güçlenmesi konu başlıkları altında eğitimlerimiz devam ediyor. 2018 yılından bugüne kadar 23 bin kişiye eğitimler verildi. Müdürlüğümüze bağlı 4 sosyal hizmet merkezimizde kadına şiddetle mücadele kapsamında irtibat büroları oluşturduk burada 6 uzman personelimiz hizmet veriyor. Alo 183 hattımız aktiftir. KADES uygulamamız da acil destek noktasında hizmet vermektedir. İlimizde bugüne kadar 27 bin 680 kişi bu uygulamayı indirmiş" ifadelerini kullandı.

İl Temsilcisi Sibel Karaosmanoğlu ise, "Derneğimiz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hazırladığı kampanyada bu kez 'sevgi ile şiddet yan yana gelmez' mesajı verdi. Derneğin bu yıl verdiği mesajın amacı, özellikle son yıllarda aşk, sevgili ve eş gibi kelimeleri sık sık cinayet, şiddet, ölüm gibi kelimelerle bir araya getiren hastalıklı yaklaşımların önüne geçebilmek, medyaya yansıyan acı olaylar, özellikle şiddet mağdurlarının acıya katlanmak için çeşitli bahanelere sığındıklarını ortaya koyuyor. Oysa ki, sevgi, şiddet, cinayet ve istismar ile yan yana gelemeyecek bir kavram. Derneğin, kadına şiddetin türlerinin yer aldığı ilişkilere odaklanan kampanyası da bu gerçekten yola çıkılarak hazırlandı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ArabulucuAvukat Nuriye Şimşek, 'şiddet' konulu konferans verdi.

