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Kayseri'deki terör saldırısının faillerinden Tekiner'in 'akıl sağlığı' yerinde çıktı

DHA

Kayseri'deki terör saldırısının faillerinden Tekiner'in 'akıl sağlığı' yerinde çıktı


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının faillerinden olan ve Irak´ın kuzeyinde yakalanarak, getirildiği Kayseri'de tutuklanan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı Ferhat Tekiner'in, sevk edildiği tam teşekküllü hastaneden alınan akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, sanık Tekiner'in cezai ehliyetinin tam olduğu ifade edildi.
Terör örgütü PKK'lı 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, geçen yıl 23 Ekim'de MİT ve emniyet iş birliğinde düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Tekiner'in, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'deki patlamanın faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e eylemde kullanılan aracı çalarak teslim eden terörist olduğu belirlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan Tekiner, geçen yıl 4 Kasım'da tutuklandı. Tekiner´in ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan ve Kayseri'ye getirilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.
70 KEZ MÜEBBET TALEBİ
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı´nca Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde kabul edilen iddianamede sanıklardan Ferhat Tekiner ile daha önce ana dava dosyasında yargılanıp, beraat eden Barış K. ve Mehmet A. hakkında 15 kez 'kasten öldürme', 54 kez 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'devletin birliğini bozma ve azaltma' suçlarından 1'er kez olmak üzere toplam 69 ve 1 kez de anayasal düzeni bozmak suçundan olmak üzere toplam 70'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 'örgüt üyeliği' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Polis memuru M.Ö. hakkında, 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'suçluyu kayırma' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklardan S.A. hakkında ise 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
SALDIRININ PLANLAYICISINA 16 KEZ MÜEBBET VERİLMİŞTİ
Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, bombalı araç ile düzenlenen terör saldırısına ilişkin 21 sanıklı ana dava geçen yıl sonuçlandı. Terörist Ferhat Tekiner'in çaldığı araçla saldırıyı düzenleyen terörist Kenan Çiçek'in tutuklu yargılandığı dava, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl hapis cezasına çarptırıldı. . Diğer sanıklara da değişen yıllarda hapis cezası verildi. Mahkeme, firari sanıklar Ferhat Tekiner, Sait Karabulut ve İshak Özçaktu'nun dosyalarını ise ayırdı. Mahkeme heyeti, bu dosyanın ana dava dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.
CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda, önceki savunmalarında akıl sağlığının yerinde olmadığını öne süren Tekiner'in, geçen 10 Eylül'de görülen davada ara karar ile Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek akıl sağlığı raporu alınmasına karar verildi. Mahkeme kararı sonrası Kırıkkale Cezaevi'nden Tekirdağ'daki tam teşekküllü hastaneye sevk edilerek, akıl sağlığı raporu aldırılan Ferhat Tekiner'in, raporu mahkemeye ulaştı ve dava dosyasına eklendi. Raporda, sanık Tekiner'in, cezai sorumluluğunun tam olduğu ifade edildi. Sanık, yarın hakim karşısına çıkacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-11-25 19:02:46

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