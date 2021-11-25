37 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 37 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Gülük Mahallesinde yapılan çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hakkında 37 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.F. (54) yakalandı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından B.F., cezaevine teslim edildi.

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