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Büyükkılıç'ın projesi ile koyun sayısı arttı, meralar şenlendi

İHA

Büyükkılıç'ın projesi ile koyun sayısı arttı, meralar şenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği tarım ve hayvancılık alanında geçtiğimiz yıl başlatılan ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ projesi, besicilik yapan vatandaşlara umut olmayı sürdürüyor.
Proje kapsamında Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar gibi ilçelerdeki vatandaşlara teslim edilen 2 milyon lira değerindeki toplam bin 100 koyun, kırsal kesimdeki vatandaşlara geçim kaynağı oldu.

MEŞE: “ÇOK MEMNUNUM. ALLAH RAZI OLSUN”
Proje kapsamında kendisine koyun verilen Ümmügülsüm Meşe, projeden çok memnun olduğunu ve verilen 20 koyunun geçimine katkı sağladığını ifade ederek, şöyle konuştu:
“2 tane çocuğum var. Eşim vefat etti. 7 ay önce vefat etti. Köyde yaşıyorum. İneklerim var. Koyun yardımı aldım Büyükşehir Belediyesi’nden başvuruda bulundum. Allah razı olsun onlardan da 20 tane koyun verdiler. Ben de onların sütünü sağıyorum. İşte peynir, şu, bu öyle geçiniyorum. 2 yıl sonra tekrar 5 tane koyun vereceğiz. Onu da bizim gibi başvuranlara verecekler bizden aldıkları 5 koyunu. Onlara da destek olacaklar. Çok memnunum. Allah razı olsun. Bize büyük bir proje bu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Ondan çok memnunuz. Allah Memduh Başkanımızdan razı olsun.”

MUHTAR TEMİZER: “4 AİLEYE KOYUN YARDIMI YAPILDI”
Girinci Mahalle Muhtarı Mehmet Temizer ise proje kapsamında mahallede 4 aileye koyun yardımı yapıldığını belirterek,“ İlk önce başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ederim ve ekibine. Onlardan Allah razı olsun. Bizim köyde 4 aileye koyun yardımı yaptılar. Bunların da hepsi garipgureba, fukara insanlardı. Çok sebeplendiler bunlar. Ben bütün bu işte emeği geçen devlet erkanlarına çok teşekkür ediyorum. Ümmügülsüm kardeşimiz genç yaşta dul kalan bir kardeşimiz. Kocası vefat etti, iki çocuğuyla kalmıştı. Hiçbir gelir kaynağı yoktu. Bu sayede gelir sağlamaya başladı bu koyunlardan kendi evini geçindirecek kadar. En büyük duacımız o. Çok dua ediyor” dedi.

“MAHALLEMİZ KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞA ELVERİŞLİ”
Konuya ilişkin açıklamalarını sürdüren Muhtar Temizer, mahallenin küçükbaş hayvancılığa elverişli olduğunu dile getirerek şunları söyledi:
“3 yıldan bu tarafa bizim köyün yaylası meşhurdur. Genelde koyuna elverişlidir arazimiz küçük baş hayvancılığa. Sağolsun Tarımsal Daire Başkanımız Duran Safrantı bey burada 4 yere 11 kilometreden su getirdik, koyunlara sulak yaptırdık 3 yıl önce. Yayla yollarımızı dozerle greyderle ulaşımı kolay olsun diye çok güzel bir şekle getirdik. Şu anda bizim burası Akkışla Girinci Mahallesi, bu küçükbaş koyunculuğa çok elverişli bir yer olduğu için ulaşımda da herhangi bir sıkıntı yok. Bu desteklerin devamını bekleriz biz inşallah. Küçükbaş hayvancılığı burada geliştirmek istiyoruz biz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a, Genel Sekreter Yardımcımız Bayar Özsoy, Tarımsal Daire Başkanımız Duran Safrantı beye öncelikle teşekkür ediyorum bu işte öncü oldukları için. Başarılarının devamını diliyorum.”
Proje kapsamında Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde mera varlığı doluluk oranına göre ilk beşer mahalle tespit edildi. Her ilçede 5 aileye, her aile için de 19 akkaraman koyun ve 1 adet akkaraman koç olmak üzere 20 adet küçükbaş hayvan verildi. Toplam 55 aileye, bin 45 adet akkaraman koyun ve 55 adet akkaraman koç olmak üzere bin 100 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleşecek projenin toplam bedeli 2 milyon Türk Lirası.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ ÖNCE 2 BİNE, SONRA 3 BİNE ÇIKARDI
Başkan Büyükkılıç, büyük ilgi gören projenin dağıtılan koyun sayısını önce 2 bine çıkarırken, en son ise bu sözünü 3 bine yükselerek besiciye müjdeyi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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