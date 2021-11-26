Ahmet Erkan, Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası başkanlığına adaylığını açıkladı

2022 yılında yapılacak olan Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Genel Kurulundan önce, Ahmet Erkan yaptığı basın toplantısı ile başkan adaylığını duyurdu.

Düzenlenen basın toplantısına başkan adayı Ahmet Erkan, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Araç değişimlerinde esnafa nakit olarak destek olacaklarını söyleyen Ahmet Erkan, “4 yıllık dönem için hedeflediğimiz projelerimiz, 2017 yılında imza atılan imza altına alınan KM bazlı sözleşmenin geliştirilmesi ve sözleşmede iyileştirmeler yapılarak esnafımızın daha karlı hale getirilmesini sağlayacağız. Görevde olduğumuz 2018 yılında kurumsallaşmak adına esnafımız menfaatleri doğrultusunda tesis ettiğimiz ve halen faaliyette olan kooperatifimiz bünyesinde başlattığımız araç değişim desteği (ADD) projemizi, oda bünyesinde de belediyeden karşılıksız destek alarak tüm esnafımızın araç değişimlerine 30 aylık 3 bin TL nakit olarak maddi katkıda bulunacağız” dedi.

Zaman kaybetmeden hedefledikleri projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Ahmet Erkan, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden oda bünyesine arsa tahsisi yapılmasını sağlayarak tüm araçlarımızın bakım, yakıt, ikmal, temizlik işlemleri için depolama merkezi oluşturarak, ölü kilometre kayıplarını düşürmek ve araç başı minimum bin TL yakıt tasarrufu sağlayacağız. Petrol dağıtım firmaları ile anlaşmalar yaparak, depolama alanında daha ucuz ikmal sağlayacağız. Şoförlerin çalışma düzeni ve standartlarını gözden geçirerek iki tarafın da memnun kalacağı çalışma koşulları sağlayacağız. TOKİ ile devam eden çalışmaları hızlandırarak hem araç sahiplerine hem de şoförlere uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacağız. Raylı sistemden dolayı yeni hat optimizasyonları yapacağız. Personel havuzu oluşturarak, personel temininde standart uygulamaya geçeceğiz. Esnafımızdan alacağımız yetki ile projelerimizi zaman kaybetmeden yayınlayacağımız yol haritası kapsamında tek tek hayata geçireceğimizin altını çizmek isterim” ifadelerini kullandı.

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