Kayseri'de 42 Milyon TL'lik dolandırıcılık davası Avukat Fatih Şen: “Adaletten kaçılmayacağını eski meslektaşımız olarak kendisi de biliyor”

Kayseri’nin en büyük firmalarından birini yaklaşık 42 milyon TL dolandırdığı iddiası ile 15 yıl 2 ay hapis cezası verilen firari avukat Orhan Kaftanoğlu ile ilgili açıklama yapan müşteki avukatı Fatih Şen, “Adaletten kaçılmayacağını eski meslektaşımız olarak kendisi de biliyor” dedi.

Verilen cezayı az buldukları için istinaf mahkemesine başvurduklarını söyleyen Müşteki Avukatı Fatih Şen, “Söz konusu dosyada avukat Orhan Kaftanoğlu 15 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırıldı ve şu anda da aile fertleri ile ilgili bir yargılama başladı. Orhan Kaftanoğlu adalete teslim olmadı ve bütün emniyet mensuplarınca aranması devam ediyor. Hakkında yakalama kararı var. Umarım en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edilecektir diye düşünüyoruz. Yine aile fertleri ile ilgili yargılama başladı ve o da devam ediyor. Onunla alakalı çalışmalarımız da kaldığı yerden devam ediyor. Umarım adalet tecelli edecektir. Biz kendisinin teslim olmasını bekliyoruz. Adaletten kaçılmaz. Kendisi de eski meslektaşımız olarak bunu bilir. Bu noktada teslim olacağı, olmadığı takdirde de yakalanacağı kanaatindeyiz. Müvekkilimiz olan Ustaoğlu Ailesi’nden sahte evraklarla, sahte düzenlenmiş tahsilat belgeleri ile yaklaşık 42 milyon TL bir para almıştı Orhan Kaftanoğlu. Bununla ilgili Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçundan dava açılmış, neticesinde de Orhan Kaftanoğlu’nun 15 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti. Biz bu cezayı az bulduğumuz için, istinaf mahkemesine itirazlarımızı sunduk. Cezanın artacağını düşünüyoruz. Akabinde aile fertleri ile de alakalı yine aynı suça yardımdan kaynaklı dava açıldı. Şu an onun da takibindeyiz. Orhan Kaftanoğlu hakkında tutuklama kararı çıkarılmasından sonra kaçtı ve şu an firari durumda. Teslim olacağı ya da yakalanacağı günü bekliyoruz” dedi.

Avukat olarak bu lekeyi kabul etmediklerini söyleyen Şen, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bizler hukukçuyuz. Bütün meslek gruplarının içinde çürük elmalar var. Biz kendi içimizdeki çürük elmayı temizleme gayreti içerisindeyiz. Bu bizim mesleğimize sürülebilecek bir leke değil, bunu kabul etmiyoruz. Bu noktada mesleğe olan güvenin kullanılması bizi üzdü ama hesabının da sorulduğu kanaatindeyiz. Hukuk herkese lazım. Hukukun emrinden bir an olsun çıkmadık, çıkmayacağız. Vatandaşlar hukuka ve adalete güvenmeye devam etsinler. Biz kendi içimizdeki problemleri çözmeye devam edeceğiz.”



Olay

Avukatın dosyasına baktığı iş adamları, yargılandıkları bir davanın zaman aşımı nedeni ile düşmesine rağmen avukatın resmi evrakta sahtecilik yaparak iş adamları hakkında sahte mahkeme evrakı, sahte para ödeme belgesi, sahte tutuklama kararı düzenleyerek, iş adamlarını yaklaşık 42 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu. Kaftanoğlu ile ilgili hazırlanan iddianamede dikkat çeken ifadeler de yer almıştı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, "İlgili dava dosyasında müvekkilleri haklarında verilen adli para cezalarının infaz edileceğini, bahse konu cezaların 10 katı tutarında haklarında beyanname düzenlendiğini, bu paraların ödenmemesi durumunda da haklarında hapis cezası verileceğine dair gerçeğe aykırı sözler söyleyip yanıltmak suretiyle 26.11.2020 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere Gaziantep Mahkemeler Veznesince düzenlenmiş gibi gerçeğe aykırı olarak 99 adet sayman mutemedi alındı belgelerini ve Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12.07.2018 tarihli ve 2018/350 değişik iş esas, 2018/345 karar sayılı evrakını düzenlediği, 26.11.2020 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere gerçeğe aykırı olarak düzenlediği 99 adet sayman mutemedi alındı belgesi ve Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.07.2018 tarihli ve 2018/350 değişik iş esas, 2018/345 karar sayılı evrakına istinaden 11.06.2013 ila 01.09.2020 tarihleri arasında 31.026.198,00 Türk lirası makbuz karşılığında elden, 10.813.900,00 Türk lirası da banka havalesi yoluyla olmak üzere şikayetçilerden toplam 41.840.098,00 Türk lirası almak suretiyle haksız menfaat temin ettiği anlaşılmış olup" ifadelerine yer verilmişti.

Daha sonrasında ise Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılmayan Kaftanoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılırken, ‘belgede sahtecilik’ suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 10 yıl hapis olmak üzere 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile 330 bin TL para cezası verildi.

