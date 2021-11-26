Cin gördüğünü iddia eden Kayseri saldırısının faili rapora itiraz etmedi Kayseri’de askerleri taşıyan otobüse yapılan bombalı saldırının sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cin gördüğünü iddia eden Kayseri saldırısının faili rapora itiraz etmedi Kayseri’de askerleri taşıyan otobüse yapılan bombalı saldırının sanıklarının yargılanmasına devam edildi

İHA

Cin gördüğünü iddia eden Kayseri saldırısının faili rapora itiraz etmedi Kayseri’de askerleri taşıyan otobüse yapılan bombalı saldırının sanıklarının yargılanmasına devam edildi

17 Aralık 2016’da 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu patlamanın faili olan ve MİT ile emniyet tarafından düzenlenen operasyon ile Irak’ta yakalanan ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner, hakim karşısına çıktı. Önceki duruşmalarda cin gördüğünü iddia eden Tekiner, tam teşekküllü hastaneden alınan cezai ehliyetinin tam olduğu raporuna itiraz etmedi.
Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 asker de gazi olmuştu. Patlamanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında saldırının faili olan ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Irak’ta yakalanarak Kayseri’ye getirildi. Bugün Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan Ferhat Tekiner, Seyfettin Ayçiçek, Mehmet Özalp, Mehmet Ayaz ve Barış Kaya ile sanık ve müşteki avukatları, şehit aileleri ve gaziler hazır bulundu. Önceki duruşmalarda "Ben cin görüyorum" diyerek deli taklidi yapan Sanık Ferhat Tekiner'in, Tekirdağ'daki tam teşekküllü hastaneden alınan ve dosyaya ulaşan cezai ehliyetinin tam olduğu raporu mahkeme başkanı tarafından okundu. Raporla ilgili sözünün sorulması üzerine Tekiner, herhangi bir söyleyeceğinin olmadığını belirtti. Savunmaları alınan diğer sanıklar ise tahliyelerini istedi.
Mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de 42 Milyon TL'lik dolandırıcılık davası Avukat Fatih Şen: “Adaletten kaçılmayacağını eski meslektaşımız olarak kendisi de biliyor”
YEREL HABERLER Kayseri'de 42 Milyon TL'lik dolandırıcılık ...
İnşaatın 11'inci katından düşen Bedirhan öldü
YEREL HABERLER İnşaatın 11'inci katından düşen Bedirhan öldü
Büyükşehir’de doğalgaz yatırım toplantısı
YEREL HABERLER Büyükşehir’de doğalgaz yatırım toplantısı
Melikgazi’de vezneler hafta sonu açık Emlak vergisi ödemesi için son gün 30 Kasım
YEREL HABERLER Melikgazi’de vezneler hafta sonu açık Emlak vergisi ...
PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadına tahliye
YEREL HABERLER PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadına tahliye
Ahmet Erkan, Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Ahmet Erkan, Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası ...
Lider Talasgücü galibiyet hesabında
YEREL HABERLER Lider Talasgücü galibiyet hesabında
Kayseri Süper Amatör Küme Şekerspor ile Kayserigücü FK lider
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Şekerspor ile Kayserigücü ...
Kayserispor'da 3 puan hesabı Uğur Demirok ve Mario kafilede
YEREL HABERLER Kayserispor'da 3 puan hesabı Uğur Demirok ve Mario ...
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti
YEREL HABERLER Hırsızın rahatlığı pes dedirtti
Rizespor ile Kayserispor 25. randevuda
YEREL HABERLER Rizespor ile Kayserispor 25. randevuda
Müziğe gönül verenler Talas Musiki Cemiyeti’nde buluşuyor
YEREL HABERLER Müziğe gönül verenler Talas Musiki Cemiyeti’nde ...
Develi Belediyespor, Ordu yolcusu
YEREL HABERLER Develi Belediyespor, Ordu yolcusu
Cerastyle OSB, Vakıfbank’ı bekliyor
YEREL HABERLER Cerastyle OSB, Vakıfbank’ı bekliyor
Büyükkılıç'ın projesi ile koyun sayısı arttı, meralar şenlendi
YEREL HABERLER Büyükkılıç'ın projesi ile koyun sayısı arttı, meralar ...
Kocasinan’ın saklı cenneti ‘Bayramhacı’ turizme kazandırılıyor Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Kocasinan, turizmin yükselen yıldızı olacak”
YEREL HABERLER Kocasinan’ın saklı cenneti ‘Bayramhacı’ turizme ...
Çalıştığı inşaatın 11. katından düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çalıştığı inşaatın 11. katından düşen işçi hayatını ...
Polis, kadına şiddete karşı vatandaşı bilgilendirdi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amir Yardımcısı Çilem Korkmaz: "Kadına şiddet suçtur, bu suça ortak olmayalım"
YEREL HABERLER Polis, kadına şiddete karşı vatandaşı ...
Kocasinan Belediyesi, geri dönüşümle geleceği ve doğayı koruyor
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi, geri dönüşümle geleceği ve ...
Çaykur Rizespor - Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Kayserispor maçını Yaşar Kemal ...
İran heyeti Kayseri OSB'de
YEREL HABERLER İran heyeti Kayseri OSB'de
37 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 37 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayserispor, Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor, Çaykur Rizespor hazırlıklarını ...
Kayseri'deki terör saldırısının faillerinden Tekiner'in 'akıl sağlığı' yerinde çıktı
YEREL HABERLER Kayseri'deki terör saldırısının faillerinden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.