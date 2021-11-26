Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Kayseri’de ‘yağma’ suçundan hakkında 12 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde, bir eve operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 'konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 12 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.E.'yi (23) yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.E., cezaevine teslim edildi.

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