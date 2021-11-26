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Görevden uzaklaştırılan Kayseri OSB eski Başkanı ve 6 yöneticisinin yargılandığı davada 'birleştirme' kararı

DHA

Görevden uzaklaştırılan Kayseri OSB eski Başkanı ve 6 yöneticisinin yargılandığı davada 'birleştirme' kararı


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan ve 6 OSB yöneticisinin 'zimmet' ve 'kamu görevlisinin resmi belgedeki sahteciliği' iddiasıyla tutuksuz yargılanmalarına başlandı. Mahkeme ilk duruşmada; sanıklar hakkında 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'imar kirliliğine neden olma, 'görevi kötüye kullanma' iddialarıyla açılan dava ile görülmekte olan davanın birleştirilmesine karar verdi. 
Kayseri OSB'de Tahir Nursaçan'ın, 1 Mart 2019'da yapılan 17'nci Olağan Genel Kurul´da başkan seçilmesinin ardından itfaiye müdürü Hüsamettin Kazi, imar müdürü Abdülmenap Esko, elektrik müdürü Hacı Nuh Sarp ve inşaat bölümü şefi Abdullah Ekinci işten çıkarıldı. Bu kişiler ve OSB'de sanayici Emrah D., Mehmet H. ile Fatih Ö.'nün 'usulsüz harcama' iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kayseri OSB'de yapılan harcamaların denetlenmesi için 2019 yılının Haziran ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bağlı müfettişler görevlendirildi. İncelemeler üzerine 408 sayfalık rapor hazırlandı. Rapor, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen ve 200´ü aşkın sanayicinin bulunduğu `OSB´ne Sahip Çık Platformu´nun müdahil olduğu soruşturma dosyasına girdi. Soruşturma sonunda OSB eski Başkanı Tahir Nursaçan ile yöneticiler Ali Y., Adil Ö., Süleyman S., Şeref Ö., Özer B. ve Seyhan A. hakkında `zimmet´ suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar `kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği´ suçundan da 3'er yıldan 8'şer yıla kadar olmak üzere toplam 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
DAVA BAŞLADI
Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanıklardan görevden uzaklaştırılan OSB eski Başkanı Tahir Nursaçan, yönetim kurulu üyeleri Süleyman S., Şeref Ö. Özer B. Ve Seyhan A. İle OSB yöneticilerinden Ali Y. Ve Adil Ö. İle avukatları hazır bulundu. Müştekiler duruşmaya katılmazken, avukatları davada hazır bulundu.
`İŞİNE SON VERDİKLERİMİZİN ŞİKAYETİ İLE KARŞINIZDAYIM´
Görevden uzaklaştırılan Nursaçan mahkemedeki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek, "3 çalışanımızın işine son vermemiz nedeniyle onların şikayetleri sonucu karşınızda bulunuyorum. İddiaları kabul etmiyorum. Yapı kullanma izin belgeleri teknik sorumluların inceleme alanlarıdır. Onlar inceler, doğruluğunu onayladıktan sonra bize sunarlar. Bir GSM operatörü tarafından verilen promosyon cep telefonları OSB´de ki çalışanlara verilmiştir. Hepsi zimmet kayıtlarına girmiştir. Biz, bu zamana kadar OSB´de ki sanayicimiz ve istihdamı nasıl artırabiliriz bunun için çalıştık. Basın yayın harcamaları bütçeye konulmuş ve mali genel kurulda sanayicilerimizin onayına sunulmuştur. 12 Kasım´da yapılan mali genel kurulda da ibra edilmiştir. Osmanlı odası temsil harcamaları olarak yönetim kurulunun kararı ile yapılmıştır. Demirbaşa kaydedilmiş ve ziyarete açık bir alandır. Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum" diyerek kendisini savundu.
`OSMANLI ODASINI KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN YAPTIRDIK´
Dönemin yönetim kurulu üyelerinden sanık Şeref Ö. ise, "Sanayicinin 1 kuruşunu gasp edecek işlemimiz olmadı. Ailemizden, işimizden feragat ederek çalıştık. Bunların karşılığı da bu olmamalıydı. Bundan dolayı da yargılanmaktan haya ediyorum. Biz söz konusu cep telefonlarını görmedik. Osmanlı odasını, mirasımıza ve kültürümüze sahip çıkmak adına yaptırdık. Bu da mali genel kurulda onaylandı. Hiç kimse eleştirmedi. Söz konusu 3 kişinin görevde olduğu bir dönemde yapıldı ve kimse itiraz etmedi. Daha sonra işten çıkınca şikayetçi oldular" ifadelerini kullandı.
`DIŞARDAN GELEN DEVLET BÜYÜKLERİNDE İZ BIRAKMAK İSTEDİK´
İddianameye konu `Osmanlı Odası´ hakkında savunma yapan yönetim kurulu üyesi Süleyman S. de, "Osmanlı odasını dışarıdan gelen misafirlerimiz ve ihracatı artırmak için yaptırdık. Dışarıdan gelen devlet büyüklerinin aklında iz bırakmak için yapılmıştır" dedi.
Diğer sanıklar da üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Aralarında OSB harita mühendislerinden E.K. ile Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürü M.D.´nin de olduğu 2 kişi tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, Kayseri 11´inci Asliye Ceza Mahkemesi´ndeki sanıklar hakkında açılmış bulunan 'imar kirliliğine neden olma','görevi kötüye kullanma' ve 'belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma' iddialarıyla açılan davanın bu dava ile birleştirilmesine karar verdi. Duruşma 15 Mart 2022´ye erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-11-26 18:30:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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