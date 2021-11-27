Talas Millet Bahçesi Projesi adım adım ilerliyor

Talas Belediyesi’nin en önemli projelerinden birisi olan Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi projesi adım adım ilerliyor. Bu kapsamda projenin ilerleyişi ve geldiği nokta ile ilgili online değerlendirme toplantısı yapıldı.

Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Güngör ve ilgili teknik personelin katılımıyla gerçekleşen online toplantıda Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi’nde gelinen son durum değerlendirildi. Projenin müellifi İsmail Kocataş ve ekibiyle gerçekleştirilen toplantıda, projenin ilerleyişine dair bilgi paylaşımı yapıldı. Proje müellifi İsmail Kocataş, Talas’a çok farklı bir proje kazandırılacağını ifade etti.



PROJESİ YARIŞMAYLA BELİRLENEN İLK VE TEK MİLLET BAHÇESİ

Bilindiği üzere Talas Millet Bahçesi projesi için yurt çapında bir yarışma düzenlenmiş ve yarışmaya ülke genelinden çok sayıda mimar katılmıştı. Geçtiğimiz aylarda sonuçlanan yarışmada, İsmail Kocataş ve ekibinin hazırladığı proje birinciliği elde etmişti.

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