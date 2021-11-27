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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afrikalı hasta Kayseri’de şifa buldu

İHA

Afrikalı hasta Kayseri’de şifa buldu

Benign prostat hiperplazisi hastalığı bulunan 71 yaşındaki Afrikalı hasta, Kayseri’de geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.
Güney Afrika ülkelerinden Sierra Leone’da yaşayan ve iyi huylu prostat büyümesi hastalığı bulunan 71 yaşındaki Mohamed Barrie, rahatsızlığının artması nedeniyle Kayseri’ye gelerek Özel Dünyam Hastanesi’ne başvurdu. Burada kontrolleri yapılan Mohamed Barie ameliyata alındı. Güney Afrikalı Barie, burada geçirdiği ameliyat ile sağlığına kavuştu. Ameliyat hakkında bilgiler veren Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Halim Bozoklu, “Hastamız bize geceleri zor ve sık idrara çıkma ve idrar yapamama şikayeti ile geldi. Tetkiklerini yaptık. Benign prostat hiperplazisi dediğimiz iyi huylu prostat büyümesi mevcuttu. Hastamıza operasyon planladık ve operasyonunu yaptık. Hastamız, Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Sierra Leone’den geldi. Benign prostat hiperplazisi nedeniyle tetkikleri sonucunda kapalı prostat ameliyatımızı yaptık. Ameliyat süreci ve daha sonrasındaki dönem normal seyretti. Hastamızda herhangi bir sıkıntı yok. Yarın İnşallah taburcu edeceğiz. Kapalı prostat ameliyatı dediğimiz ameliyat, idrar deliğinden rezektoskop dediğimiz alet ile girerek prostatı küçük parçalar halinde yontarak dışarıya alıyoruz. İdrar yolunu açıyoruz ve hastalarında rahat idrar boşaltımı yapmasını ve sıkıntılarından kurtulmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Erkeklerin 40 yaşından sonra senede 1 kere mutlaka üroloji uzmanına muayeneye gitmesi gerektiğini söyleyen Bozoklu, "Bu hastalık erkeklerin hastalığıdır. Genellikle 40 yaşından sonra geceleri sık idrara çıkma, idrar yapmada zorluk, idrarın kesik kesi gelmesi ve idrar yapamama gibi belirtileri vardır. 40 yaşından sonra prostat dediğimiz organ yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Büyüdükçe de idrar yolunu sıkıştırıyor. Sıkıştırdıkça da arka tarafta bulunan mesane dediğimiz idrar kesesi içerisindeki idrarı boşaltmak için kasılıyor. Belirli bir süre önündeki engeli yeniyor ve bir süre sonra engeli yenemez hale geliyor. Engeli yenemediği zamanda içeride idrar birikmeye başlıyor. Dolayısı ile havuz tam boşalmadığından çabuk doluyor ve sık idrara çıkma belirtileri oluyor. Bunun için 40 yaşından sonra her erkeğin senede 1 defa üroloji uzmanına muayeneye gitmesi, ayrıca bu büyüyen prostatında iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğunu anlamak amacıyla tetkiklerinin yapılması ve muayene edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

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