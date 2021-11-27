Kayserispor’da Thiam sürprizi

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Yukatel Kayserispor’un forvet futbolcusu Mame Thiam, Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almadı.

Sarı kırmızılı takımın önemli futbolcularından Mame Thiam, bugünkü Rizespor Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı. Sakatlığı bulunan ve riske edilmek istenmeyen Thiam’ı yerine Mustafa Pektemek ilk 11'de yer aldı.

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