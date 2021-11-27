İnşaatın 11'inci katından düşen Bedirhan, son yolculuğuna uğurlandı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 11 katlı inşaatın en üst katında çalışırken düşüp hayatını kaybeden inşaat işçisi Bedirhan Yaldız (17), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'nde meydana geldi. Bedirhan Yaldız, 11 katlı inşaatın en üst katında çalışırken dengesini kaybedip, düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yaldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bedirhan Yaldız'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi´ndeki otopsi işlemlerini ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Hulusi Akar Camii'ne getirilen Yaldız´ın cenazesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Talas ilçesinde toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-11-27 17:10:13



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