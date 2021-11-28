Ağırnas Mahallesi’nde tarihi dokuya uygun sokak yenileme çalışması

Melikgazi Belediyesi, tarihi ve turistik özellikleri bulunan Ağırnas Mahallesi’ni daha güzel hale getirmek için yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Ağırnas’ta 14 kilometrelik alanda Arnavut kaldırımı çalışması yapıldı.

Mahallede yapılan titiz çalışmalar için ekibine ve mahalle muhtarına teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizin her mahallesinde olduğu gibi Ağırnas’ta da, en iyi hizmet için çalışmaya devam ediyoruz. Ağırnas’ta sadece asfalt çalışması değil özellikle sokak sağlıklaştırması ve bu kapsamda da zemin iyileştirmesi yapıyoruz. Altyapının tamamlanması ile birlikte Arnavut kaldırımı ve parke yapıyoruz. Toplamda yaklaşık 14 kilometrelik alanda ara sokaklarının tamamını yaptık. Geçtiğimiz sene yaptığımız yerler vardı. Sadece bu sene 14 kilometre Arnavut kaldırımı yaptık. Dolayısıyla Ağırnas, turizm açısından hem Kayseri hem Melikgazi için en önemli noktalardan bir tanesi. Yani buranın ayağa kalkması turizmin canlanmasına vesile olacak. Melikgazi'miz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Diğer mahallelerimizde de çalışmalarımız devam edecek. Hayırlı olsun” dedi.

Ağırnas Mahalle Muhtarı Muharrem Uzun ise, “Başkanım elinize emeğinize sağlık. Sizin sayenizde buralar açığa çıktı. Ağırnası’mız gün yüzüne çıkmaya başladı. Emek veren herkesin eline sağlık” diye konuştu.

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