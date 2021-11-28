Büyükşehir’den hayvancılığa can suyu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, büyük ve küçükbaş hayvanlara içme suyu sağlamak amacıyla Develi, Tomarza ve Yahyalı ilçelerinde 13 mahallede toplam 40 bin metrekarelik alanda kil kaplama ile hayvan içme suyu göletleri oluşturarak etrafına tel çit çektiği alanları hayvancılığın hizmetine sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, besicilerin yaylalarda otlattıkları hayvanların susuz kalmaması için Develi’de 8, Tomarza’da 4 ve Yahyalı’da 1 mahallede Hayvan İçme Suyu Göletleri oluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Tomarza’da Yeşilbağ, Kömür, Ekinli ve Kızılören, Develi’de Kozluca’da 2, Gümüşören’de 2, KozlucaGümüşören ortası, Çöten, Yazıbaşı ve Epçe ile Yahyalı’da ise Süleyman Fakılı mahallelerinde toplam 40 bin 413 metrekarelik alanda bulunan Hayvan İçme Suyu Göletleri’ne Kil Kaplama ve Tel çit çekimi yapıldı.

Develi İlçesi Epçe Mahalle Muhtarı Yusuf Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine büyük ve küçükbaş hayvanlara yönelik yapılan bu önemli ve anlamlı hizmet için teşekkür etti. Muhtar Tekin, mahalle sakinlerinin ve besicilerin bu duruma çok sevindiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bulunduğumuz bölge mahallemizin Çardak bölgesi. Burada daha önce su tutmadığından küçük çaplı göletimiz vardı. Hayvanlarımız otlayamıyordu, vatandaşlarımız da hayvanları sulamak için tankerle su getirmek zorunda kalıyordu. Biz de bunu Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Develi Belediye Başkanımıza talep ettik, talebimizi olumlu gördüler. Vahşi hayvanların içeri girmemesi için tel örgüyle çevirdiler, altını da kil ile kapladılar. Büyükşehir’imiz 400 metre buraya yüz onluk kangal boru döşedi, suyumuzu basıyoruz, göletimiz doluyor. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç Bey’e, Genel Sekreter Yardımcımız Bayar Özsoy Bey’e, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımız Duran Safrantı Bey’e ve Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar ile ziraat mühendislerimize teşekkür ediyorum. Buradan yaklaşık 3 bin hayvanımız sebeplenecek, vatandaşlarımız bu duruma çok sevindi.”

Kozluca Mahalle Muhtarı Bayram Erol da hayvancılık açısından yapılan bu hizmet ile hayvanların bu göletler sayesinde susuzluktan kurtulduğunu belirterek, “Develi’nin en kıdemli muhtarlarından birisiyim, benim altıncı dönemim. Eskiden benim köyde böyle gölet yoktu, bu dönem Allah razı olsun çok güzel oldu, göletlerimiz, yolumuz, hizmetlerimiz, gelecek sene de asfaltımız olacak. Hayvancılık açısından en güzel köy, Develi’nin hayvancılığa en elverişli köyü. Büyükşehir’imize teşekkür ediyorum, çok güzel iş yaptılar, hayvanlarımız bu göletler sayesinde kurtuldu. Allah razı olsun” diye konuştu.

Göletin kışın da havuz görevi yaptığını vurgulayan Erol, “Bu göletimizde hayvanlar içeri girince buradan içeri kadar hat çektik, hatlarla bütün ahırlardan su içme işine yarıyor. Kışın bilhassa havuz görevi yapıyor, Büyükşehir’imiz aşağıda iki gölet, yukarıda bir gölet daha yaptı, onlar da yayılırken işe yarıyor. Bu göletimiz havuz görevi yapıyor, kışını hayvanların ahırda su içmesine yarıyor” dedi.

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