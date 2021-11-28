Arama yapılan evde 38 bin 350 TL sahte para ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, arama yapılan bir evde 38 bin 350 TL sahte para ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından parada sahtecilik ile mücadele faaliyetleri kapsamında Melikgazi ilçesinde bulunan bir evde yapılan aramada 767 adet 50 TL’lik banknot halinde toplam 38 bin 350 TL sahte para ele geçirildi.

Bulunan sahte paralara el konulurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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