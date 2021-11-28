Kayseri Süper Amatör Küme 5. hafta Amarat Gençlikspor-Talas Anayurtspor: 1-0

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Kayseri Süper amatör Küme B Grubunda 5. hafta karşılaşmasında Vali Muammer Güler Stadı’nda Amarat Gençlikspor ile Talas Anayurtspor takımları karşı karşıya geldi. Zorlu doksan dakikada Amarat Gençlikspor uzatmada attığı golle sahadan 10’lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Ahmet Çıtak xx, Erkan Kırçıl xx, Selahattin Ak xx

Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit xx, Sedat Sönmez xxx, Samet Altıbuğa x, (Samet Sarıçiçek xx dk 46), Erdin Kaynar xxx, Mustafa Kavdır xx, (Fatih Karakuş x dk 70), Ergin Üçel xx, Kürşat Cengiz xx (Faik Pekel x dk 82), Burak Furkan Bakırcı xx, Mehmet Durdu xx, (Kemal Kargın xx dk 65) İsmail Efe xxx, Yusuf Soysal xxx

Talas Anayurtspor: Baykal Altan xx, Yaşar Alak xx, Adem Karataş xx, Durdu Mehmet Göksel xx, Bekir Böke xx, Cengiz Çay xx, Zafer Subatan x (Metin Yılmaz x dk 58), Mustafa Ekinci x, (Ebubekir Sain x dk 70), Emrecan Tepedaş x, Mevlüt Yılmaz xx, Semih Can Gül x, (Uğur Karahançer x dk 82)

Gol: İsmail Efe dk 90+2 (Amarat Gençlikspor)

Kırmızı Kartlar: Emrecan Tepedaş dk 80 (Talas Anayurtspor) Burak Furkan Bakırcı dk 80 (Amarat Gençlikspor)

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