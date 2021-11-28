Elit U16 Ligi 4. hafta Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 1-0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elit U16 Ligi 6.Grupta mücadele eden Yuktel Kayserispor, ligin 4.haftasında sahasında oynadığı maçta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’a 10 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Kadir Çelikbaş xx, Sema Çetin xx, Mustafa Bulduk xx

Yukatel Kayserispor U16: Yahya Berat Alemdar xxx, Ahmet Öztürk xxx, (Umut Türk x dk 79), Korkmazcan Dernek xxx, Mustafa Tarık Obut xxx, Batuhan Özgan xxx, Resul Ekrem Sakarya xxx, Fuat Çağkan Batır xxx, Ahmet Orkun Temir xxx, (Mert Ali Alıcı x dk 75), Bekir Kaan Bakır xxx, (Berat İşkol x dk 61), Necip Özer xxx Yusuf Tümkaya xxx, (Alperen Öztaş x dk 61),

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor U16: Erhan Açıkgöz xx, Muhammed Ünal Şişman x, (Ender Türker x dk 46), Eymen Avcı xx, (Safa Erkan Kama x dk 75), Muhammed Göktürk Gök xx, Murat Şamil Güler xx, Osman Katipoğlu xx, Cevdet Deniz Aktaş xx, Halil İbrahim Atcı xx, Mehmet Güneş xx, (Cengiz Özdemir x dk 72), Mustafa Buğra Ersoy xx

Gol: Muhammed Ünal Şişman dk 9 (kendi kalesine) (Yukatel Kayserispor U16)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.