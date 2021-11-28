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Elit U16 Ligi 4. hafta Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 1-0

İHA

Elit U16 Ligi 4. hafta Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 1-0

Elit U16 Ligi 6.Grupta mücadele eden Yuktel Kayserispor, ligin 4.haftasında sahasında oynadığı maçta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’a 10 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Kadir Çelikbaş xx, Sema Çetin xx, Mustafa Bulduk xx
Yukatel Kayserispor U16: Yahya Berat Alemdar xxx, Ahmet Öztürk xxx, (Umut Türk x dk 79), Korkmazcan Dernek xxx, Mustafa Tarık Obut xxx, Batuhan Özgan xxx, Resul Ekrem Sakarya xxx, Fuat Çağkan Batır xxx, Ahmet Orkun Temir xxx, (Mert Ali Alıcı x dk 75), Bekir Kaan Bakır xxx, (Berat İşkol x dk 61), Necip Özer xxx Yusuf Tümkaya xxx, (Alperen Öztaş x dk 61),
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor U16: Erhan Açıkgöz xx, Muhammed Ünal Şişman x, (Ender Türker x dk 46), Eymen Avcı xx, (Safa Erkan Kama x dk 75), Muhammed Göktürk Gök xx, Murat Şamil Güler xx, Osman Katipoğlu xx, Cevdet Deniz Aktaş xx, Halil İbrahim Atcı xx, Mehmet Güneş xx, (Cengiz Özdemir x dk 72), Mustafa Buğra Ersoy xx
Gol: Muhammed Ünal Şişman dk 9 (kendi kalesine) (Yukatel Kayserispor U16)

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