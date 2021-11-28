Kayseri Süper Amatör Küme Sanayi Esnafspor: 1- Kayseri Şekerspor: 2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Şekerspor, ligin 5.hafta karşılaşmasında Sanayi Esnafspor’u 21 mağlup ederek 3 puanı aldı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Erdem Sarıaslan xx, Yakup Aksoy xx, Nail Berkant Sarıkaya xx

Sanayi Esnafspor: Taha Navruz x, Yusuf Aktaş xx, Kaan Aşık xx, Enes Güler xx, Aziz Duman x (Dk.50 Murat x) Hüseyin Çakır xx, Fatih Çetin xx, Ümit Can Özbek x (Dk.65 Mustafa Can x), Selçuk Varlı x, Furkan Karakaya x (Dk.17 Ali Öz x) (Dk.65 Melih x) Gökhan Yeşilbaş x

Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir xxx, Hasan Emre Göltaş xxx, Furkan Ulutaş xx (Barış Mert Düğerci x), Yaşar Çam xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Ömer Faruk Karadoğan xxx, Mehmet Akif Gürkan xxx (Canan Yeşilkaya xx), Kenan Kurt xx (Batuhan Kaya xx), Tunahan Harmancı xx (Muhammed Akçiçek x )Mehmet Doğru ** (Muzaffer Sekmen *) Barış Temizyürek xxx

Goller: Fatih Çetin Dk.58 (Sanayi Esnafspor) Mehmet Akif Gürkan Dk.34, Barış Temizyürek Dk.88 (Kayseri Şekerspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.