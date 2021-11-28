Kayserispor 3 maç sonra kaybetti

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Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 14. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Çaykur Rizespor’a 10 mağlup oldu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Çaykur Rizespor’a tek golle kaybetti. Ligin 11.haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü 21 yenen Kayserispor, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 22, ligin 13. haftasında sahasında Göztepe ile 11 berabere kalırken, sarı kırmızılılar ligin 14. haftasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor’a 10 mağlup oldu.

Ligde üç maç sonra kaybeden sarı kırmızılı ekip, 16 puanda kaldı. Yukatel Kayserispor, ligin 15.haftasında Kayseri’de Antalyaspor’u konuk edecek.

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