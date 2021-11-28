Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona Kayseri deplasmanda mağlup

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Bellona Kayseri Basketbol, ligin 6.haftasında deplasmanda oynadığı maçta OGM Ormanspor’a 8963 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbolda kötü gidişat devam ediyor. Sarı Kırmızılılar bugün deplasmanda oynadığı maçta OGM Ormanspor’a 26 sayı farkla kaybetti.

Salon: M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, İsmail Binbir xx, Haldun Çoban xx

OGM Ormanspor: Hilal Halaç x, Danielle Marie Robinson xx (14), Gökşen Fitik xx (13), Nilay Kartaltepe xx, Sevgi Uzun xxx (20), Meltem Avcı x (4), Teaira Mc Cowan xxx (18), Damla Gezgin xx (11), Nazlı Bircan Gökdemir x (2), Soana Angelina Lucet xx (7)

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Toplaoğlu x (3), Sevgi Tonguç xx (5), Brooque Willams xx (8), Egle Sventoraite xxx (26), Helin Boybeyi xx, Destiny Slocum xxx (21), Ece Su Dinçer x

Periyotlar: 1.Periyot:3012 (OGM Ormanspor lehine) Devre: 4734

(OGM Ormanspor lehine) 3.Periyot: 6647 (OGM Ormanspor lehine)

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