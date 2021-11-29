Kerem ile Aslı'nın hikayesi Kayserililere anlatılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından sanal sergi olarak açılan, daha sonra ilçe ilçe gezen ‘Erciyes’te Bir Sevda Masalı, Kerem ile Aslı’ Sergisi’nin son durağı Tomarza oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadim kentin kültürel ve manevi değerlerine sahip çıkmak ve bu değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla kültür sanat alanında yapmış olduğu çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. İran’ın İsfahan kentinden Kayseri Erciyes’e, meşakkatli ancak bir o kadar destansı bir yolculukla uzanan Kerem ile Aslı’nın aşk hikâyesi, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş.’nin düzenlemiş olduğu sergi ile tanıtılıyor. KAYMEK A.Ş. eğitmenlerince hazırlanan 18 farklı el sanatı ve 24 eserden oluşan ve ilk olarak geçtiğimiz nisan ayında canlı anlatımlı sanal sergi ile sanatseverlerle buluşan ‘Erciyes’te Bir Sevda Masalı, Kerem ile Aslı’ Sergisi, daha sonra Büyükşehir Belediyesi fuaye alanı ve tarihi Kayseri Kalesi sergi alanında ziyarete açıldı. Sadece kent merkezinde tanıtımla kalmayan KAYMEK, kadim kentin çok özel ama az bilinen Kerem ile Aslı’nın sevdasını konu alan ‘Erciyes’te Bir Sevda Masalı, Kerem ile Aslı’ sergisini ilçe ilçe tanıtıyor. Sırasıyla Yeşilhisar, İncesu, Develi ve Bünyan ilçelerinde vatandaşlarla buluşan serginin son durağı Tomarza oldu. Tomarza İlçe Sosyal Yaşam Merkezi’nde vatandaşların ziyaretine açılan ve KAYMEK eğitmenleri tarafından sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla yüzde 90 atık malzemelerden yapılan minyatürlerden oluşan sergi, yoğun ilgi gördü.

16. yüzyılda İran’da bir şahın oğlu olan Kerem ile şahın hazinedarı olan keşişin Aslı isimli kızı arasında yaşanan ve Erciyes’te son bulan bu masalımsı sevda öyküsünün anlatıldığı sergi, 14 bölüme ayrılarak kronolojik dizilimle 3 boyutlu 14 eserle sunulurken, sergide Kerem ile Aslı sevdasının ayrıntılarını içeren 8 tablo ve 2 çini vazo yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması’nda Kültür Sanat Eğitim ve Spor Faaliyetleri dalında ödüle layık görüldüğü Gençlik Festivali’nde de yer alan ‘Erciyes’te Bir Sevda Masalı, Kerem ile Aslı’ sergisini, Kayseri’nin diğer ilçelerinde de vatandaşlarla buluşturulmasını hedefliyor.

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