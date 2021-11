Başakpınar Belediyespor’dan sert açıklama

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu takımlarından Başakpınar Belediyespor, hafta sonu oynadıkları Kocasinan Ülküspor maçını yöneten hakem Kemal Hattatioğlu’nu eleştirdi.

Kulüp yönetiminin imzası ile kulübün tüm sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 21 mağlup oldukları Kocasinan Ülküspor maçını yöneten hakem heyetinin tamamen art niyetli olduğu iddia edildi. Başakpınar Belediyespor tarafından yapılan açıklamada; "Bugün oynamış olduğumuz maça atanan hakem heyeti, kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmiş, bir maç nasıl katledilir, nasıl bir yerden alınıp karşı tarafa verilir göstermişlerdir. Daha maçın başında başlayan kart furyası, ilk devre sonunda çaldığı (rakibin baskısı ile) penaltı, ikinci yarı başında attığımız önce gol verip sonra yine rakip baskısı ile iptal edip faul diye kıvırdığı pozisyon ile tavan yapmış, tüm takdir haklarını rakipten yana kullanıp oyuncularımızı sindirmiş, sinirlendirmiştir. Maçın uzatma bölümünde her şey bitip görevi tamamladıkları anda rakibimiz lehine verilmeyen yüzde 100 penaltı ve kırmızı kart ile de aklınca hatalarını telafi etmiş, yaptıkları eyyam ayyuka çıkmıştır. Daha ligin başında bu kadar kötü demeyeceğiz çünkü; bugünkü hakem heyeti kötü değil art niyetli idiler, onlar kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmişlerdir, Biz, bugün sadece bir maç kaybettik, daha da kaybedebiliriz. Daha önce bu ligden kirli işbirlikleri ile düştük, yine düşebiliriz, her şey olabilir. Başakpınar Spor olarak hiçbir zaman kirli işler içinde olmadık, olmayacağız. Ne kimsenin hakkını yiyip, ne de kimseye hakkımızı yedirmeyeceğiz. Bizim önceliğimiz şampiyonluk veya 3 puan değil, amatör ruha uygun olarak dostluk ve centilmenliktir. Biz futbolu masada değil sahada oynayacak, her şartta çıkıp mücadelemizi sahada vereceğiz. Verilen onca emek, gösterilen onca çaba bir çırpıda heba edilmemeli, dostça ve centilmence mücadele eden rakiplerimizin emeklerine gölge düşürülmemelidir. Aynı şekilde inanıyoruz ki, bugünkü art niyetli yönetim tüm hakem camiasını bağlamaz. İşini iyi yapan (bir önceki hafta maçımızı yöneten hakem heyeti gibi) hocalarımızı töhmet altında bırakmaz. Kısacası biz kulüpler, federasyon, hakemler ve bu camiada olan herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yapmalıdır. Kayseri Amatör Camiasına saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.

