Maç sonu çıkan kavga güçlükle yatıştırıldı

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda oynanan Hacılar ErciyessporGültepespor maçı sonrasında çıkan olaylar güçlükle yatıştırıldı. İki takım oyuncu ve taraftarları arasında yaşanan gerginlik sırasında tekme ve yumrukların da kullanıldığı görüldü.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda oynanan 5. Hafta maçında Hacılar Erciyesspor, Argıncık 1 Nolu Saha’da Gültepespor’u 42 mağlup etti. Maç içinde yaşanan küçük gerginlikler maç sonu ise kavgaya dönüştü. Hacılar Erciyessporlu bir oyuncunun kendilerine küfür ettiğini iddia eden Gültepesporlu oyuncuları yatıştırmak mümkün olmadı. Bir ara tekme ve yumrukların da konuştuğu olaylar, güçlükle engellendi.

Sahada bulunan polis ekiplerinin müdahalesi ile daha fazla büyümeden engellenen olaylar, yaklaşık 45 dakika sürdü.

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