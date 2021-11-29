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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan Belediyesi'nden 'Sıcacık Destek'

İHA

Kocasinan Belediyesi'nden 'Sıcacık Destek'

Kocasinan Belediyesi’nin Kocasinan Gönüllü Projesi kapsamında Sosyal Market’e yeni gelen kışlık kıyafetleri giyen aileler, hizmetlerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti. Başkan Çolakbayrakdar ise birçok alanda projeler ürettiklerini ama en fazla mutluluk veren ve en fazla heyecan uyandıran işlerin başında sosyal belediyecilik adına yapılan hizmetler olduğunu söyledi.
Zümrüt Mahallesi’ndeki Sosyal Market’e yeni gelen kışlık kıyafetlerin ailelere dağıtımının devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesine destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti. Kış mevsiminin başlamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşları sevindiren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler yaptıklarını belirterek, “Bunlardan biri olan Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. ‘İnsan odaklı hizmet’ anlayışı ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik adına gencinden yaşlısına her yaş gruptan herkese ulaşabilme, onların dertleriyle dertlene bilme ve eksiklerini giderebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onların yanında olmak için gayretlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Yeni ürünlerle birlikte gençlerimizin ve çocuklarımızın yüzünü güldürmeye ve onların mutluluklarına ortak olmak için çalışıyoruz. Bütün amacımız; şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir. İnşallah sağlıklı sıhhatli günlerde yüzleri gülerek kullanılsın” dedi. Kışlık kıyafetleri giyen aileler ise büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Market’te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli’ isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz olarak alışveriş keyfi yaşatıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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