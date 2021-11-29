4. Kayseri Kitap Fuarı Sezai Karakoç anısına düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 312 Aralık günleri arasında düzenlenecek olan 4. Kitap Fuarı’nı geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç’un anısına düzenleneceğini duyurdu.

312 Aralık günleri arasında gerçekleşecek Kayseri 4. Kitap Fuarı’na sayılı günler kalırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, fuarın 16 Kasım'da, 88 yaşında hayatını kaybeden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç anısına düzenlenmesini kararlaştırdıklarını ifade etti. Bir vefa örneği göstereceklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Geçtiğimiz günlerde edebiyat dünyası büyük bir değerini kaybetmişti. Hayatını kaybeden ünlü şair ve mütefekkir Sezai Karakoç’a Cenabı Allah’tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı dileyip, saygı ve minnetle yâd ederken, 312 Aralık günleri arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşecek olan fuarımızı, merhum Sezai Karakoç anısına düzenleyeceğiz. Rabbim büyük üstadın makamını âli eylesin” dedi. Büyükkılıç, Sezai Karakoç anısına 4’üncü Kitap Fuarı’nda birbirinden ünlü ve sevilen yazarları, okurları ile buluşturmaya hazırlandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Yüzlerce şair, yazar ve sanatçının katılacağı fuarımızda, Kayserili yazarlarımız için de stantlar açılacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın kitap fuarından yararlanması için ulaşım konusunda da destek olacağız. Öte yandan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde açılışı gerçekleşecek 4. Kitap Fuarı’mızda anlamlı bir etkinliğe imza atarak, sanatçı Metin Şentürk’ü, özel günde özel bir konserle sevenleriyle bir araya getireceğiz.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kitapseverleri ve tüm Kayserilileri hem fuara hem de konsere davet etti. Kayseri’nin okuyan ve okutan kent olarak anılmasında büyük katkı sağlayan Başkan Büyükkılıç’ın özel önem verdiği fuarda 270’den fazla yazar, 200’ün üzerinde yayınevi, 3 milyonu aşkın kitap ve 798 binden fazla ziyaretçi hedefleniyor.

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