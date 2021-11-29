Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Yağmur istifa etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Yağmur istifa etti

İHA

Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Yağmur istifa etti

Kadınlar Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Yağmur istifa etti.
Maddi imkansızlıklardan dolayı takımın önünü açmak adına istifa ettiğini belirten Yağmur açıklamasında; "16 senedir Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden takımımız, gelinen nokta itibariyle ligde tutunma savaşı vermekte fakat gerekli maddi desteği maalesef bulamamış durumdadır. Ligde üç büyükler dışında hemen hemen diğer bütün takımların belediye destekli takımlardan oluştuğunu hatırlatmak gerekirse, tek gençlik kulübü olarak rakiplerimizle mücadele etmek bu şartlarda bizleri fazlasıyla yıprattı. Son olarak Çarşamba günü gitmemiz gereken İsrail deplasmanı için gerekli parayı da bulamamamız, takımın önünü daha fazla kapatmamak için beni bu yola sevk etti. Yaptığımız bütün girişimlere rağmen takımı hayatta bırakma mücadelesinde çok yıprandığımı üzülerek belirtmek istiyorum. Sonuç olarak, takımın önünü açmak, bir 'Umut' takımın yaşaması için başkanlık görevinden ve yönetimin kurulundan istifa ettiğimi belirtir, kamuoyuna saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hacılar'da hedef 1 milyon fidan
YEREL HABERLER Hacılar'da hedef 1 milyon fidan
4. Kayseri Kitap Fuarı Sezai Karakoç anısına düzenlenecek
YEREL HABERLER 4. Kayseri Kitap Fuarı Sezai Karakoç anısına ...
Kocasinan Belediyesi'nden 'Sıcacık Destek'
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nden 'Sıcacık Destek'
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ihtiyaçlar gideriliyor
YEREL HABERLER Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ihtiyaçlar gideriliyor
Karadut Beste Yarışması'nda büyük gün yaklaşıyor
YEREL HABERLER Karadut Beste Yarışması'nda büyük gün yaklaşıyor
Talas’ta kütüphanelere yoğun ilgi
YEREL HABERLER Talas’ta kütüphanelere yoğun ilgi
Maç sonu çıkan kavga güçlükle yatıştırıldı
YEREL HABERLER Maç sonu çıkan kavga güçlükle yatıştırıldı
Başakpınar Belediyespor’dan sert açıklama
YEREL HABERLER Başakpınar Belediyespor’dan sert açıklama
ERÜ Spor Bilimleri, sosyal sorumlulukta fark oluşturdu
YEREL HABERLER ERÜ Spor Bilimleri, sosyal sorumlulukta fark ...
Kayseri’de otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı
Kerem ile Aslı'nın hikayesi Kayserililere anlatılıyor
YEREL HABERLER Kerem ile Aslı'nın hikayesi Kayserililere anlatılıyor
Kayser Süper Amatör Küme: Gençlerbirliği- Kayseri Yolspor: 0-2
YEREL HABERLER Kayser Süper Amatör Küme: Gençlerbirliği- Kayseri ...
Hürriyet MTAL evinde kazandı
YEREL HABERLER Hürriyet MTAL evinde kazandı
CeraStlye OSB Teknik Koleji 3 maç sonra kazandı
YEREL HABERLER CeraStlye OSB Teknik Koleji 3 maç sonra kazandı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona Kayseri deplasmanda mağlup
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona Kayseri ...
Kayseri'de beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kayseri'de beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
Mensah'tan dönüş sinyali
YEREL HABERLER Mensah'tan dönüş sinyali
Kayserispor 3 maç sonra kaybetti
YEREL HABERLER Kayserispor 3 maç sonra kaybetti
Kayseri Süper Amatör Küme Sanayi Esnafspor: 1- Kayseri Şekerspor: 2
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Sanayi Esnafspor: 1- ...
Kayseri Süper Amatör Küme Esentepespor 3 puanı 8 golle aldı
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Esentepespor 3 puanı 8 ...
Elit U17 Ligi 4.Hafta Kayserispor-Yeni Malatyaspor: 0-1
YEREL HABERLER Elit U17 Ligi 4.Hafta Kayserispor-Yeni Malatyaspor: ...
Elit U16 Ligi 4. hafta Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 1-0
YEREL HABERLER Elit U16 Ligi 4. hafta Kayserispor - Yeni ...
Kayseri Süper Amatör Küme 5. hafta Amarat Gençlikspor-Talas Anayurtspor: 1-0
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme 5. hafta Amarat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.