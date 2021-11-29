Başkan Gülsoy: "Ekim ayında 327 milyon 79 bin dolar ihracat yaptık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gülsoy: "Ekim ayında 327 milyon 79 bin dolar ihracat yaptık"

İHA

Başkan Gülsoy: "Ekim ayında 327 milyon 79 bin dolar ihracat yaptık"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri’de Ekim ayında gerçekleştirilen 327 milyon 79 bin dolarlık ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30,6 arttığını belirten Başkan Gülsoy, “İlk 10 ayda ihracatımız yüzde 42,2 artmıştır. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi yürekten kutluyorum“ dedi.
Başkan Gülsoy, “TÜİK verilerine göre 2020 yılı için Kayseri İhracat rakamları Ekim Ayı 250 milyon 521 bin dolar iken 2021 yılı Ekim ayında 327 milyon 79 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 30,56’dır. İhracatımız 2021 Eylül ayına kıyasla yüzde 4 oranında azalış göstermiştir. Kayseri İthalatımız ise Ekim ayında 141 milyon 511 bin dolar olmuştur. 2021 yılı Ekim döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak olmuştur. Ayrıca, Almanya, ABD, İsrail ve Birleşik Krallık’tır” ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Demir ve Demir Dışı Metaller, elektrik elektronik, hazır giyim ve Konfeksiyon, otomotiv endüstrisi, iklimlendirme sanayii, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, çelik, tekstil ve hammaddeleri, makine aksamları, çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektöründe artış yaşanırken halı, yaş sebze ve meyve, sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir“ dedi. Başkan Gülsoy, Kayseri olarak 2021 yılı hedefine emin adımlarla ilerlediğini ve 10 aylık süreçte önemli bir seviyeye geldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;
“Dünyada yaşanan bütün zorluklara rağmen ihracat rakamlarımız ülkemiz ve ilimiz bazında rekorlar kırmaya devam ediyor. Dış ticarette oldukça olumlu bir tabloya sahibiz. Sanayinin çarkları dönmekte, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız zorluklara rağmen çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam etmektedir. Ekim Ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artışla 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu sayede OcakEkim döneminde ülke olarak ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 181 milyar 673 milyon dolara çıkmıştır. Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,1 azalarak 2 milyar 399 milyon dolardan, 1 milyar 438 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ekim ayında yüzde 87,8 iken, 2021 Ekim ayında yüzde 93,5'e yükseldi. İhracatçılarımız zaferden zafere koşmaktadır. İhracatımızdaki olumlu gidişat, bize geleceğimize dair umut ve güç vermektedir. Kayseri’de yılın ilk 10 ayını geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda ihracatımız yüzde 42,2 oranında artmıştır. Tüm bu gayret ve çalışmalar ve ihracatçılarımızın azmi ile Kayseri’de ilk 10 ayda 2 milyar 915 milyon 305 bin dolar ihracata ulaştık. İlk 10 ayda 2020 yılı ihracatımız olan 2 milyar 625 milyon 611 bin doları geride bıraktık. Kayseri olarak ihracat rakamlarımız ülke genelindeki artış oranlarına kıyasla da üst seviyelerdedir. Her ay artan ihracat rakamlarımızla birlikte koyduğumuz hedef olan 3.5 milyar dolara ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi, çalışanlarını ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki ülkemiz; güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir. Biz de Kayseri Ticaret Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Yağmur istifa etti
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Yağmur ...
Hacılar'da hedef 1 milyon fidan
YEREL HABERLER Hacılar'da hedef 1 milyon fidan
4. Kayseri Kitap Fuarı Sezai Karakoç anısına düzenlenecek
YEREL HABERLER 4. Kayseri Kitap Fuarı Sezai Karakoç anısına ...
Kocasinan Belediyesi'nden 'Sıcacık Destek'
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nden 'Sıcacık Destek'
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ihtiyaçlar gideriliyor
YEREL HABERLER Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ihtiyaçlar gideriliyor
Karadut Beste Yarışması'nda büyük gün yaklaşıyor
YEREL HABERLER Karadut Beste Yarışması'nda büyük gün yaklaşıyor
Talas’ta kütüphanelere yoğun ilgi
YEREL HABERLER Talas’ta kütüphanelere yoğun ilgi
Maç sonu çıkan kavga güçlükle yatıştırıldı
YEREL HABERLER Maç sonu çıkan kavga güçlükle yatıştırıldı
Başakpınar Belediyespor’dan sert açıklama
YEREL HABERLER Başakpınar Belediyespor’dan sert açıklama
ERÜ Spor Bilimleri, sosyal sorumlulukta fark oluşturdu
YEREL HABERLER ERÜ Spor Bilimleri, sosyal sorumlulukta fark ...
Kayseri’de otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı
Kerem ile Aslı'nın hikayesi Kayserililere anlatılıyor
YEREL HABERLER Kerem ile Aslı'nın hikayesi Kayserililere anlatılıyor
Kayser Süper Amatör Küme: Gençlerbirliği- Kayseri Yolspor: 0-2
YEREL HABERLER Kayser Süper Amatör Küme: Gençlerbirliği- Kayseri ...
Hürriyet MTAL evinde kazandı
YEREL HABERLER Hürriyet MTAL evinde kazandı
CeraStlye OSB Teknik Koleji 3 maç sonra kazandı
YEREL HABERLER CeraStlye OSB Teknik Koleji 3 maç sonra kazandı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona Kayseri deplasmanda mağlup
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona Kayseri ...
Kayseri'de beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kayseri'de beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
Mensah'tan dönüş sinyali
YEREL HABERLER Mensah'tan dönüş sinyali
Kayserispor 3 maç sonra kaybetti
YEREL HABERLER Kayserispor 3 maç sonra kaybetti
Kayseri Süper Amatör Küme Sanayi Esnafspor: 1- Kayseri Şekerspor: 2
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Sanayi Esnafspor: 1- ...
Kayseri Süper Amatör Küme Esentepespor 3 puanı 8 golle aldı
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Esentepespor 3 puanı 8 ...
Elit U17 Ligi 4.Hafta Kayserispor-Yeni Malatyaspor: 0-1
YEREL HABERLER Elit U17 Ligi 4.Hafta Kayserispor-Yeni Malatyaspor: ...
Elit U16 Ligi 4. hafta Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 1-0
YEREL HABERLER Elit U16 Ligi 4. hafta Kayserispor - Yeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.