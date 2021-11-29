Kayserili atletlerden Burdur’da madalyalara ambargo

Hafta sonu Burdur’da yapılan Bölgesel İl İlçe Karmaları ve Kulüpler Kros Ligi Yarışmalarına Kayserili sporcular damga vurdu.

37 takımdan 166 sporcunun mücadele ettiği yarışlar kıyasıya mücadeleye sahne oldu. U 16 Erkekler kategorisinde Kayseri İl Karması Takım olarak birinci olurken, Abdülkadir Arslan ferdi olarak ikinci oldu. U 18 Kızlar kategorisinde Talas Gücü Belediye Spor Kulübü birinci olurken, Merve Karakaya ferdi olarak birinci, Dilan Çukurçam ise üçüncü oldu. U 14 Kızlar kategorisinde Melikgazi İlçe Karması üçüncü oldu. U 14 erkekler kategorisinde ise Kayseri İl Karması birinci olurken, Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü üçüncü oldu. U 16 Takım yarışında Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri birinci olurken, ferdi olarak yarışan Kıyasettin Kara birinci oldu. U 18 Takım yarışında Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri birinci olurken, ferdi olarak yarışan Halil İbrahim Arslan birinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri’ye başarı sevincini yaşatan sporcuları ve antrenörleri Serdar Sırma Aydoğan, Hülya Bayram, Zehra Polat Şarvan, Özge Tepedaş, Muzaffer Bayram, Handan Koçyiğit, Şamil Soyaslan, Süleyman Altınoluk, Sezer Şarvan, Ayşe Çaylak’ı ve yarışmalarda 5. Bölge Koordinatörü ve Organizasyonun Teknik Delegeliğini yapan Atletizm İl Temsilcisi Kemal Koyuncu’yu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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