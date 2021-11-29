Bellona Kayseri Basketbol´da Başkan Ömer Yağmur istifa etti



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol´da Kulüp Başkanı Ömer Yağmur istifa etti.

2021 2022 sezonunda çıktığı 6 maçı da kaybeden Bellona Kayseri Basketbol´da Kulüp Başkanı Ömer Yağmur istifa ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "16 senedir Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden takımımız, gelinen nokta itibarıyla ligde tutunma savaşı vermekte fakat gerekli maddi desteği maalesef bulamamış durumdadır. Ligde üç büyükler dışında hemen hemen diğer bütün takımların belediye destekli takımlardan oluştuğunu hatırlatmak gerekirse, tek gençlik kulübü olarak rakiplerimizle mücadele etmek bu şartlarda bizleri fazlasıyla yıprattı. Son olarak çarşamba günü gitmemiz gereken İsrail deplasmanı için gerekli parayı da bulamamamız, takımın önünü daha fazla kapatmamak için beni bu yola sevk etti. Yaptığımız bütün girişimlere rağmen takımı hayatta bırakma mücadelesinde çok yıprandığımı üzülerek belirtmek istiyorum. Sonuç olarak, takımın önünü açmak, bir `Umut´ takımın yaşaması için başkanlık görevinden ve yönetimin kurulundan istifa ettiğimi belirtir, Kamuoyuna saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-11-29 13:11:45



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