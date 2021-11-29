Okullar arası Bocce müsabakaları tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20212022 sezonu Okullar Arası Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

2526 Kasım 2021 tarihleri arasında Talas Spor Salonu Bocce Sahasında düzenlenen müsabakalarda 10 okuldan 48 sporcu mücadele etti. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda Salih Avgınpaşa Ortaokulu birinci, Ergenekon Ortaokulu ikinci, Osman Düşüngel Ortaokulu üçüncü, Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu dördüncü oldu. Dereceye giren takım ve sporculara, kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı sporcuları ve beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.