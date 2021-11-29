Bunlar da kapı hırsızları

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yaşanan hırsızlık olaylarında cami, mescit ve mezarlık kapıları çalındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülveren Mahallesi’nde bulunan Gülveren Caminin iki bahçe kapısı, cami içerisinde bulunan tuvaletin kapıları ve mezarlık kapısı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili Gülveren Mahalle Muhtarı Mustafa Keçeci Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığına suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Mahallede yaşayan vatandaşlar da camide hırsızlık olaylarının artmasından dolayı güvenlik kamerası takılmasını istedi.

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