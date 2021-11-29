Kayseri Süper Amatör Küme Erciyes Esen Makinaspor: 5 - Tomarza Belediyespor: 1

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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu mücadele eden Erciyes Esen Makinaspor, ligin 5. haftasında oynadığı maçta Tomarza Belediyespor’u 51 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.



Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Ahmet Ulu xx, Yusuf Uğurlu xx, Abdulkadir Keğin xx

Erciyes Esen Makinaspor: Ali Özkan xxx, Uğur Özdemir xxx, Aziz Çağlar Şahin xxx, Fazıl Burak Peker xxx, Bahtiyar Ekici xxx (Tarık Türker Mutlu dk. 68 x), Muhammet Aktan xxx (Adem Aktaş dk. 79 x), Selim Yağmur xxx (Turan Derecik dk. 79 x), Ramazan Durdu xxx, Mevlüt Metin xxx (Okan Boyraz dk. 79 x), Harun Çetin xxx, Kürşat Yurdagül xxx (Okan Uçar dk. 68 xx)

Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy x (M.Can Keser dk. 75 x), Şükrü Pekel x, Mert Celayir x, Selçuk Yılmaz x (Samet Öztürk dk. 50 x), Resul Kural x, Hakan Gazcıoğlu x, Yusuf Işık x (Fatih Akbudak dk. 46 x), Erol Hayta x (M.Canberk Sarıoğlu dk. 46 x), Mehmet Helvacı x (Abdürrahim Işık dk. 46 x), Oğuz Menekşe x, Mahmut Günana x

Goller: Selim Yağmur (Dk.8), Harun Çetin (Dk.39) Kürşat Yurdagül (Dk.48), Okan Uçar (Dk.79 ve 86) (Erciyes Esen Makinaspor), Resul Kural (Dk.90 pen) (Tomarza Belediyespor)

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