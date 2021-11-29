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Başkan Büyüksimitci: "Kayseri ilk 10 ayda ihracatını geçen yıla göre yüzde 42 artırdı”

İHA

Başkan Büyüksimitci: "Kayseri ilk 10 ayda ihracatını geçen yıla göre yüzde 42 artırdı”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre ekim ayında Kayseri ihracatı bir önceki yılın ekim ayına göre yüzde 30,6 oranında artarken, bu artış geçen yılın ilk 10 ayına göre 42,23 olarak gerçekleşti. TÜİK ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Ekim ayı ihracatımız, bir önceki yılın ekim ayına göre yüzde 30,6 artışla, 327 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre ilk 10 aylık artış ise 42,23 oranında artarak 2 milyar 915 milyon dolar oldu. Aylık bazda çok az bir miktar düşüş olsa da bunu önümüzdeki aylarda rahatlıkla telafi edebilecek durumdayız” dedi. 2021 yılı ilk 10 ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise ABD, Almanya ve Irak’ın ilk üç sırayı aldığını söyledi.
Geçen yıla göre ihracatta çok daha iyi durumda olduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Kayseri olarak geçen yıla göre ihracatta çok daha başarılıyız. Bu yılın ilk 10 ayında geçen yıla göre nerede ise yüzde 50’ye yakın ihracat artışımız var. Her türlü zorluğa rağmen sanayicilerimiz özveri ile üretmeye devam ediyor. Bu güçlü performansımızı yılsonuna kadar devam ettirip, 3,5 milyar dolar olan hedefimizi yakalayacağız, belki bir miktarda aşmış olacağız. Ben canla başla çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlayana tüm ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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