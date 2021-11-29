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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amatör futbolcu, rakibine tekme attı

İHA

Amatör futbolcu, rakibine tekme attı

Erciyes Reşadiye Gençlikspor'dan Orhan Palaz, maçın bitişi ile rakibine tekme attı.
Kayseri Süper Amatör küme maçında Erciyes Reşadiye Gençlikspor ile Kocasinan Şimşekspor karşılaştı. Başakpınar'da oynanan maçı ev sahibi ekip 21 kazandı. Maçın bitiş düdüğü ile oyun alanında gerginlik yaşandı. Başakpınar Şaban Tankurt Stadı'nda oynanan maçta Erciyes Reşadiye Gençlikspor'dan Orhan Palaz, maçın bitiş düdüğü sonrasında tartıştığı rakibi Turhan Samet Bozkurt'a tekme attı.
Diğer oyuncuların ve güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yaşanan gerginlik büyümeden önlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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