Başkan Büyükkılıç: "Beydeğirmeni Projesi yılda 1 milyar TL katkı sağlayacak"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Kayseri Ticaret Borsası’nda (KTB) kırmızı et üreticileri ile istişare toplantısı yapıldı. Başkan Büyükkılıç, Beydeğirmeni projesi tamamlandığında yaklaşık 100 bin civarında hayvan üretiminin gerçekleşmesinin planlandığını belirterek, projenin ekonomiye yılda 1 milyar TL katkı sağlayacağını söyledi.

Kayseri Ticaret Borsası’nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ve kırmızı et üreticileri katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, dayanışmaya ve birliğe vurgu yaparak “Birlikteliğin bereketini yaşarsak kazanmış oluruz. Borsa, Belediye ve Tarım İl Müdürlüğü ile gerçekten dayanışmanın hiçbir önyargı olmadan, hiçbir hesap, hiçbir itiraz olmadan ne isteniliyorsa gücümüz ve imkânlarımız nispetinde yapma yönünde irade gösterdiğimizi sizler de biliyorsunuz. Bunu bir şans, bir kazanım olarak değerlendirmeniz sizin açınızdan çok önem arz etmektedir. Onun için bu birlikteliğin bereketini sizlere yansıtırsak biz kazanmış oluruz, kazandırmış oluruz” diye konuştu. Kayseri’nin 1,5 milyon nüfusa yaklaşan bir rakama ulaştığını, 16 ilçesi, merkezi ve taşrasıyla her ne kadar endüstri ve ticaret merkezi diye bilinse de tarım ve hayvancılıkta da en önemli merkezlerden olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “El ele, gönül gönüle diyoruz. 16 ilçemizde de bu alanda büyük bir potansiyel olduğunu, bunu mutlaka değerlendirmemiz gerektiğinin hepimiz farkındayız” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hiçbir zaman ayrıştırma ve ötekileştirme yapmadıklarını kaydederek, “Sizler de buna şahitsiniz ki hiçbir zaman ayrıştırma, ötekileştirme yapmadık, yapmayız, bizim edebimize de yakışmaz. Çünkü biz sizleri temsil ediyor, sizlere layık olma, sizler için çalışma yönünde gayret gösteriyoruz. O açıdan daha işin başında gelir gelmez hatırlanacağı üzere kırmızı et üreticilerimizin kıymetli başkanı Ercan kardeşimizle borsamızla oturduğumuzda malum Beydeğirmeni Projesi’ndeki rakamlarla ilgili ne yapabilirizi konuştuk. Biz toprağı insanların hizmetine sunmuyorsak bir anlam ifade etmez, ekonomiye kazandırmıyorsak bir anlam ifade etmez” şeklinde konuştu. Toplantıda “Şehir olarak çok şükür iyi bir noktadayız, ciddi bir sıkıntımız yok” diyen Büyükkılıç, 30 büyükşehir içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 60’a varan yatırım oranıyla kamuoyunda en yüksek yatırım yapan büyükşehir olarak 1 numara olduğunu paylaşarak, şunları aktardı;

“Şehir olarak çok şükür iyi bir noktadayız, ciddi bir sıkıntımız yok. Cenabı Allah verdikçe veriyor, geçtiğimiz günlerde meclisimizde bütçemize 300 milyon TL ek bütçe koymak suretiyle 2021 yılını daha bereketli bir yıl olarak görüyoruz. 30 büyükşehir içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi yüzde 60’a varan yatırım oranıyla kamuoyunda en yüksek yatırım yapan büyükşehir olarak 1 numara. Biz sizin için varız, biz israfı, haramı bilmeyiz. Ekibimiz ile bu kaygılarla yetiştik. Şehrimizi, sizleri seviyoruz. Tarım ve hayvancılık alanında bizim 2022’de daha fazla size ne gerekiyorsa destek olmamız lazım. Bin koyun dağıtımı ile başladık, 2 bine çıktı, 3 bin olması lazım dedik. Meralarımızı en iyi şekilde fırsata çevirip, değerlendirmemiz lazım, küçükbaş için en uygun meralar ile ilgili çalışmalarımız sürecek.”

Beydeğirmeni Besi Bölgesi ve Biyogaz Tesisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “5,5 milyon metrekarelik alt yapısını hazırladığımız güzel bir proje. O proje orada durduğu zaman anlam ifade etmez, içi dolduğu zaman anlam ifade eder. Biz sizin yanınızda yer almaya hazırız, sizden gayret bekliyorum. Orada çalışmalarını yapıp, projelerini hayata geçirenler var. Mali yönden belediyemize yük getirmeden kazan kazan politikasıyla en güzel şekilde 1.5 mw enerji başladı, 4.5 mw çıkan şekliyle proje devam ediyor. Daha sonraki süreçte hem gübre tesisi hem sera tesisi hem de güneş enerjisi santrali kurma yönünde yapılacak yatırımlar söz konusu. Buradaki yatırımcı sayımızın en kısa zamanda artması için Tarım İl Müdürlüğümüz ile Tarım Bakanlığımızla teşviklerden faydalanmak suretiyle hızlandırılmasının gereği kanaatindeyiz. Ankara boyutunu takip etmek bize yakışır, sahip çıkmak bize yakışır. Siz yeter ki bu işe besmele çekip, bu işe niyet etin, projelendirin, bir an evvel müracaat tarihlerini paylaşıp, yolumuza devam edelim. Bu proje tamamlandığında yaklaşık 100 bin civarında hayvan üretimi sağlanacak, yılda 1 milyar TL ekonomimize katkı sağlayacak proje olacağını unutmayalım” ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, tüm ilçelerin alt yapı çalışmaları ile ilgili her birini ihya etmeye çalışırken, makine ve ekipman konusunda destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Geçen aylarda sırf YeşliköyDelialiuşağı bölgesinde yaptığımız su, yol, diğer çalışmalarımızla yaptığımız yatırım 50 milyon TL’ydi, Allah’a şükürler olsun, bunu her bölgede yapıyoruz. Ayrıca 33 bin 680 dekarda 450 ton yem bitkisi tohumu desteklemesi yaptık, bu sene bin tona çıkarıyoruz” dedi.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ile İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin de Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Başkan Büyükkılıç, gerçekleşen toplantıda daha sonra kırmızı et üreticilerinin talep ve isteklerini dinledi.

