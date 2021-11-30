Talasgücü zirveyi parselledi

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3.Grup'ta Talasgücü Belediyespor liderliğini sürdürüyor.
Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta 5. hafta maçları oynandı. 16 golün atıldığı haftada Talasgücü Belediyespor sahasında Sivas temsilcisi Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübünü mağlup ederek 3 puanı aldı. 15 puanla zirvedeki yerini koruyan Talasgücü'nü aynı puanla bir diğer Kayseri ekibi Kayseri EMAR Grup FK takip etti. Yahyalıspor'un deplasmanda kazandığı haftada Ürgüpspor ile Andırın Yeşildağspor da haftayı galibiyetle kapatan ekipler oldu.
Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup'ta 5.haftanın sonuçları şöyle:
Talasgücü BelediyesporCumhuriyet Üniversitesi 20
Suvermez KapadokyasporKayseri Emar Grup FK 01
Abdulvahibi GazisporYahyalıspor 34
DevelisporÜrgüpspor 12
Andırın YeşildağElbistanspor 21
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