Kocasinan Ülküspor ilk galibiyetini aldı

Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kocasinan Ülküspor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini Başakpınar Belediyespor’u yenerek aldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Kocasinan Ülküspor kötü gidişata dur dedi. Mavi beyazlılar ligin 5.haftasında oynadığı maçta Başakpınar Belediyespor’u 10 geriden gelerek 21 mağlup etti ve bu sezon ilk galibiyetini aldı. Ligde geride kalan 5.hafta sonunda 4 mağlubiyet ve 1 galibiyeti bulunan Kocasinan Ülküspor ligin 6.haftasında lider Kayseri Şekerspor ile karşı karşıya gelecek.
3 puanla 9.sırada bulunan Kocasinan Ülküspor, Başakpınar Belediyespor galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.