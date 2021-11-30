Komşusunu öldüren öğretmene müebbet hapis cezası



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de tartıştığı komşusu Osman Dörttepe'yi (71) tabancayla öldüren coğrafya öğretmeni Mustafa Dinçer (35), tutuklu yargılandığı davada müebbet hapis ve 900 TL para cezasına çarptırıldı. Heyet, sanığın olumsuz davranışları ve pişmanlık duymamasını gerekçe göstererek, 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi uygulamadı. Karar sonrası sanık Dinçer, "Hem dayak yiyeceğim hem de ceza yiyeceğim öyle mi? Aferin" diyerek, karara tepki gösterdi.

Olay, 10 Mart'ta Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Dinçer, yıllardır husumetli olduğu komşusu Osman Dörttepe ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada Dinçer, belinden çıkardığı tabancayla Dörttepe'ye ateş etti. Osman Dörttepe, başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Mustafa Dinçer ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklu sanık Dinçer'in, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Davada, Dörttepe'nin şikayetçi yakınlarıyla tutuklu sanık Dinçer hazır bulundu.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanık Dinçer, "Osman Dörttepe'nin kafasına sıkmadım, ayağına ateş ettim ama maalesef kurşun kafasına gelmiş. Bu basit komşu kavgası değildir. Sürekli benimle uğraşıyordu. Sinkaflı küfür etti" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Dinçer'i, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis, 'hakaret' suçundan ise 900 TL para cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın duruşmalardaki olumsuz davranışları ve olay nedeniyle pişmanlık duymamasını gerekçe göstererek, 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi uygulamadı. Karar sonrası sanık Dinçer, "Hem dayak yiyeceğim hem de ceza yiyeceğim öyle mi? Aferin" diyerek, karara tepki gösterdi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-11-30 12:45:48



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