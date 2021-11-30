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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan, şehir merkezindeki otopark ihtiyacını çözüme kavuşturuyor

İHA

Kocasinan, şehir merkezindeki otopark ihtiyacını çözüme kavuşturuyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hastanelerin ve iş merkezlerinin yoğun olduğu şehrin merkezindeki Hacı Saki Mahallesi’nde yapımı devam eden 530 araç kapasiteli otopark ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Kocasinan ve Kayseri’nin her geçen büyüdüğünü, geliştiğini ve güzelleştiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, imar planlarının elverdiği ölçüde şehir merkezinde otopark ihtiyacını çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini söyledi.
Hacı Saki Mahallesi’nde yenileme çalışmaları kapsamında; kaldırım, otopark, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a konforlu ve kalıcı hizmetler yapmaya devam ettiklerini ifade etti.
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin farklı mahallelerde eşzamanlı olarak çalışmaya devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Hacı Saki Mahalle’mizde devam eden çevre düzenlemesi ve otopark çalışmalarını en yakın zamanda tamamlayacağız. Şehir merkezinde otopark ihtiyacının yoğun olduğu bölgemizi, daha konforlu ve daha güzel hale getiriyoruz. Kocasinan’ımız ve şehrimiz, her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Bu bağlamda araç sayısı artan şehrimizde otopark ihtiyacı da artıyor. İmar planlarının elverdiği ölçüde otopark ihtiyacını çözüme kavuşturuyoruz. Özellikle şehir merkezinde daha fazla otopark ihtiyacı oluşmaya başladı. Kocasinan Belediyesi olarak otopark ihtiyacı olan yerlerde programlar yaparak, çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızın otopark ihtiyacının yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi olan Hacı Saki Mahallesi’nde çalışmalarımız sürüyor. Otopark yapımında sona yaklaştık. Önümüzdeki günlerde altyapı kuruluşları; elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon ve kanalizasyon gibi kurumların çalışmalarını tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarımızı yapacağız. Bölgeyi, daha konforlu ve daha güzel hale getirerek, hemşehrilerimin hizmetine sunmuş olacağız. Bu yenileme çalışmasıyla mahallemiz, geniş ve konforlu otoparka kavuşmuş olacak” ifadelerine yer verdi.
Başkan Çolakbayrakdar, ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çevresinde incelemelerde bulundu. Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet edip, yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, hastalara acil şifalar diledi. Burada talepleri dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin, çevre düzenlemesi ve otopark çalışmalarıyla daha güzel ve daha konforlu hale geleceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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