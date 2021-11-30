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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göre Belediyesi’nde imzalar atıldı

İHA

Göre Belediyesi’nde imzalar atıldı

Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Göre Belediyesi ve Göre Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.
Göre Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Mustafa Topçu, Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye ve sendika yetkilileri katıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmeleri hakkında bilgi veren Çelik konuşmasına şu şekilde devam etti, “İmza altına aldığımız toplu iş sözleşmelerimizin yürürlük süreleri üç yıl olup sosyal haklara ve ücretlere her yıl için zam yapılacaktır. Ayrıca çeşitli sosyal haklarda arkadaşlarımıza kazandırmış olduk. Bu vesileyle toplu iş sözleşmemizde emeği geçen belediye yetkililerimize ve başkanıma teşekkür ediyorum. İmza altına aldığımız sözleşmemizin belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Başkan Topçu da törende amaçlarının ilçelerine en kaliteli en güzel hizmeti verebilmek olduğunu söyleyerek, “İşçi arkadaşlarımızın alın terleri kurumadan gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte hareket ediyor ve Göremize en iyi şekilde çalışarak hizmet yapacağımıza inanıyorum. İşçi arkadaşlarımızın verdikleri hizmetlerden memnun olduğumuz için verebileceğimiz zammın en iyisini verdik. İnşallah belediyemize ve tüm çalışanlarımıza hayırlı olur” dedi.
İmzalar atıldıktan sonra Sendika Başkanı Çelik, işçiler adına Belediye Başkanı Topçu’ya bir hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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