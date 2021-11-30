Köksal: "Döviz kuru üzerinden kendi kendine yetebilen ülke olma gayretimizin cezalandırılmasına müsaade etmeyeceğiz" KTO Başkan Yardımcısı Hasan Köksal: "Asgari ücret zammının mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, döviz kuru üzerinden bağımsız dış politika ve kendi kendine yetebilen ülke olma gayretinin cezalandırılmasına müsaade etmeyeceklerini söylerek, "Asgari ücret zammının mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

KTO Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. KTO Rifat Hisarcıkoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Toplantıda konuşma yapan KTO Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, döviz kurlarında yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, "Ülkemizin gündeminde bulunan önemli konulardan biri de son dönemde yaşanan ve yaşanmaya devam eden kur hareketliliğidir. Mevcut kur seviyesini sadece merkez bankamızın uyguladığı para politikaları ile izah edebilmek mümkün değildir. Türkiye ekonomisi faiz ve döviz kuru gibi iki parametrenin kıskacına sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve büyük bir ekonomidir. Bizler Türkiye’nin potansiyeline güveniyoruz. Yatırım, üretim ve istihdam odaklı ekonomi modelini destekliyoruz. Dünya ihracatının yüzde 1’ine ulaştığımız, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 90’ları geçtiği bu dönemde gelişmeleri manidar, kur ataklarını manipülatif buluyoruz. Döviz kuru üzerinden, bağımsız dış politika ve kendi kendine yetebilen ülke olma gayretimizin cezalandırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Pandemi sonrası en iyi çıkışı yapacak ülke olacağımıza inancımız tamdır. Bu süreçte hükümet, özel sektör ve halkımız el ele vererek çalışacağız. İş dünyası olarak küresel fırsatlara odaklanmalıyız, enerjimizi işimize vermeliyiz. Piyasa yapıcıların da iş dünyası ile aktif iletişim içinde olması ve kısa vadede üretimi kolaylaştıracak tedbirler alması yerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.



"Asgari ücret zammının mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz"

Asgari ücrete değinen Köksal, "Çalışanlarımızın daha iyi maddi koşullarda hayatlarını en iyi şekilde sürdürmeleri, yaşam standartlarını insani şekilde devam ettirmeleri, alım güçlerinin yükselmesi bizleri de memnun eder. Bu bağlamda asgari ücret zammının mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda Asgari ücret üzerindeki vergi yükleri kaldırılmalı, Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmelidir. Bu anlamda İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, işverene yansıyan toplam maliyetlerde düşürülmelidir" dedi.

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