Kayseri'de kendini terk eden eşine kızıp, evini ateşe verdi



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)-KAYSERİ'de, eşi tarafından terk edildiği iddia edilen Ahmet M. (44), evini ateşe verdi.

Olay, Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 3024 Sokak'taki 7 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet M'nin eşi bir süre önce evi terk etti. Eşine kızan Ahmet M., alkollü olduğu sırada evi ateşe verdi. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye erleri, yangını büyümeden söndürdü. Komşuların şikayetçi olduğu Ahmet M., polis merkezine götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-12-01 04:25:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.